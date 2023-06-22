YÖKDİL/2 sınavı ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM YÖKDİL başvuru ve sınav tarihleri

YÖK'e bağlı Yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ile TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ve üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylara yönelik düzenlenecek YÖKDİL'in bu yılki ikinci etabı için artık kısa bir süre kaldı. İşte, 2023 YÖKDİL sınav takvimi...



YÖKDİL/2 NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte YÖKDİL sınav tarihi belli oldu.



Buna göre; Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) 27 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak.



YÖKDİL/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?



YÖKDİL/2 sınav başvuruları 11- 17 Temmuz 2023 tarihlerinde yapılabilecek.



YÖKDİL geç başvuruları ise 25 Temmuz'da sonlanacak.