YÖKDİL/2 sonuç tarihi: YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/2) sonuçları için gözler ÖSYM duyurularına çevrildi. 11 Ağustos'ta tamamlanan bu yılın ikinci YÖKDİL sınavı sonrasında, sınava katılım sağlayan adaylar sonuç tarihini merak ediyor. Peki, YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL/2 sonuç tarihi: YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 /2 sonuçları için tarih araştırmaları başladı. tarafından yayımlanan 2024 takvimi sonrasında YÖKDİL 2. dönem için tarih belli oldu. Peki, YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL/2 sonuçları, 29 Ağustos'ta açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

YÖKDİL/2 sonuç tarihi: YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

SORU KİTAPÇIĞI YAYIMLANDI

'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sorularının tamamına, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci, 21 Ağustos saat 23.59'da sona erecek.

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