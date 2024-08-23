YÖKDİL/2 sonuç tarihi: YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 YÖKDİL/2 sonuçları için tarih araştırmaları başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında YÖKDİL 2. dönem sınav sonuçları için tarih belli oldu. Peki, YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?
YÖKDİL/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YÖKDİL/2 sonuçları, 29 Ağustos'ta açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.
SORU KİTAPÇIĞI YAYIMLANDI
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.
Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci, 21 Ağustos saat 23.59'da sona erecek.
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