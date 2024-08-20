YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM YÖKDİL sınav sonuç tarihi)

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/2) sonuçları için geri sayım başladı. 11 Ağustos'ta ÖSYM tarafından yapılan bu yılın 2. YÖKDİL sınavı sonrasında, adaylar sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, 2024 YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM YÖKDİL sınav sonuç tarihi)

2024 /2 sonuçları için geri sayım başladı. tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında YÖKDİL sonuçları için tarih belli oldu. Peki, YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

sonuçları, 29 Ağustos'ta açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

SORU KİTAPÇIĞI YAYIMLANDI

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci, 21 Ağustos saat 23.59'da sona erecek.

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