YÖKDİL/2 sonuçları sorgulama ekranı 2025: YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Binlerce adayın gözü YÖKDİL/2 sonuç açıklama tarihine çevrildi. 2025 YÖKDİL/2 sınavına giren adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor. ÖSYM takviminde yer alan tarihe göre YÖKDİL/2 sonuçlarının sınavdan yaklaşık 3 hafta sonra erişime açılacağı belli olmuştu. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YÖKDİL/2 sonuçları sorgulama ekranı.
2025 YÖKDİL/2 sınavına katılan binlerce aday, sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) sonuçları, ÖSYM’nin belirlediği takvime göre duyurulacak. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin “https://sonuc.osym.gov.tr” adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile öğrenebilecek. Peki, YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 YÖKDİL/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM’nin 2025 sınav takvimine göre, YÖKDİL/2 sonuçlarının açıklanma tarihi belli oldu.
Buna göre; 2025 YÖKDİL/2 sınav sonuçları 15 Ağustos 2025 Cuma günü erişime açılacak.
YÖKDİL SONUÇLARI NERELERDE GEÇERLİ?
YÖKDİL puanı; yüksek lisans ve doktora başvurularında, doçentlik başvurularında ve bazı kurumların yabancı dil yeterlilik değerlendirmelerinde kullanılıyor. Ayrıca akademik kadrolara başvuru yapacak adaylar için de büyük önem taşıyor.
