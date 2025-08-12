YÖKDİL/2 sonuçları sorgulama ekranı 2025: YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Binlerce adayın gözü YÖKDİL/2 sonuç açıklama tarihine çevrildi. 2025 YÖKDİL/2 sınavına giren adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor. ÖSYM takviminde yer alan tarihe göre YÖKDİL/2 sonuçlarının sınavdan yaklaşık 3 hafta sonra erişime açılacağı belli olmuştu. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YÖKDİL/2 sonuçları sorgulama ekranı.

2025 /2 sınavına katılan binlerce aday, sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) sonuçları, ’nin belirlediği takvime göre duyurulacak. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin “https://sonuc.osym.gov.tr” adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile öğrenebilecek. Peki, YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 YÖKDİL/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin 2025 sınav takvimine göre, YÖKDİL/2 sonuçlarının açıklanma tarihi belli oldu.

Buna göre; 2025 YÖKDİL/2 15 Ağustos 2025 Cuma günü erişime açılacak.

SONUÇLARI NERELERDE GEÇERLİ?

YÖKDİL puanı; yüksek lisans ve doktora başvurularında, doçentlik başvurularında ve bazı kurumların yabancı dil yeterlilik değerlendirmelerinde kullanılıyor. Ayrıca akademik kadrolara başvuru yapacak adaylar için de büyük önem taşıyor.

