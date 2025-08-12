YÖKDİL/2 sonuçları sorgulama ekranı 2025: YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 YÖKDİL/2 sınavına katılan binlerce aday, sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) sonuçları, ÖSYM’nin belirlediği takvime göre duyurulacak. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin “https://sonuc.osym.gov.tr” adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile öğrenebilecek. Peki, YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?



2025 YÖKDİL/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM’nin 2025 sınav takvimine göre, YÖKDİL/2 sonuçlarının açıklanma tarihi belli oldu.



Buna göre; 2025 YÖKDİL/2 sınav sonuçları 15 Ağustos 2025 Cuma günü erişime açılacak.

