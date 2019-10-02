YÖKDİL 2019 için geç başvurular başladı. Peki YÖKDİL 2019 sonbahar sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar? İşte ayrıntılar...

ÖSYM'nin resmi Twitter hesabından duyurulan bilgiye göre, 3 Kasım 2019'da gerçekleştirilecek YÖKDİL-2019 sınavı için 2 Ekim geç başvuru tarihi olarak belirlendi. Buna göre öğrenciler 2 Ekim'de yani bugün başvurularını gerçekleştirebilecekler.

Buna göre, 3 Kasım'da uygulanacak 2019-YÖKDİL için başvurular 13-23 Eylül'de alındı.





Bugün saat 10.00'da başlayan YÖKDİL-2019 geç başvuru için adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

YÖKDİL 2019 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?



YÖKDİL-2019 geç başvuru için sınav ücreti 180 TL olarak belirlendi.



YÖKDİL NEDİR?



YÖK ve ÖSYM arasında imzalanan protokol uyarınca ÖSYM tarafından yapılacak sınav, YÖK ve kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş diğer kurum ve kuruluşlar tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek amacıyla fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde uygulanacak.



YÖKDİL 2019 NE ZAMAN?



Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek. YÖKDİL için bir dönemde sadece bir yabancı dil ve alandan sınava girilebilecek.



YÖKDİL KAÇ YIL GEÇERLİ?



Sınav sonuçları sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

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