YÖKDİL başvuru tarihleri ne zaman? (2020-YÖKDİL/2 takvimi)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2020 YÖKDİL/2)  13 Aralık 2020'de yapılcak. İşte YÖKDİL/2 sınav takvimi ve sınava dair bilinmesi gerekenler...

ntv.com.tr 08.07.2020 - 14:59

YÖKDİL başvuru tarihleri ne zaman? (2020-YÖKDİL/2 takvimi)

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil sınavı (2020-YÖKDİL/2) sınavı başvuruları 21 Ekim - 2 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacak.

2020-YÖKDİL/2 SINAV TAKVİMİ

Başvuru tarihleri: 21 Ekim 2020 - 02 Kasım 2020 23:59

Geç başvuru günü: 9 Kasım 2020

Sınav tarihi: 13 Aralık 2020

Sınav sonuçlarının açıklanması: 14 Ocak 2021

YÖKDİL SINAVI NEDİR?

YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir.

YÖKDİL sınav soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir.

2020-YÖKDİL/1 KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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