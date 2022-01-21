YÖKDİL başvuruları başladı (YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak?)

YÖKDİL başvuruları alınmaya başlandı. 31 Ocak'ta sona eren başvuru sürecinin ardından YÖKDİL sınavı 13 Mart'ta yapılacak.

Haberler 21.01.2022 - 12:23

YÖKDİL başvuruları başladı (YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak?)

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ÖSYM sınav takvimi belli oldu

ÖSYM sınav takvimi belli oldu

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/1) başvuruları başladı. 

13 Mart’ta yapılacak sınava başvurular 31 Ocak tarihine kadar alınacak. 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamada, adayların, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekleri duyuruldu.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor.

YÖKDİL ARTIK 81 İLDE YAPILACAK 

41 ilde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (YÖKDİL) artık 81 ilde uygulanacak. 

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "YÖKDİL 81 ilde uygulanacak.
Adaylarımızın sınavlara erişimini kolaylaştırmak için sınav merkezi sayısını artırıyoruz. Bu yıla kadar 41 ilde 47 sınav merkezinde uyguladığımız YÖKDİL’i bu yıldan itibaren 81 ilde 89 sınav merkezinde gerçekleştireceğiz. Adaylarımıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi. 

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