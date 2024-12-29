YÖKDİL başvuruları ne zaman? (2025 YÖKDİL başvuru ve sınav takvimi)

2025 YÖKDİL başvuruları için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimiyle birlikte, YÖKDİL başvuru ve sınav tarihleri duyuruldu. YÖKDİL sınavına katılım sağlamak isteyen adaylar ilk önce başvuru yapacak. Peki, 2025 YÖKDİL başvuruları ne zaman?



2025 YÖKDİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimiyle birlikte yeni yılın YÖKDİL başvuru takvimi belli oldu.



Buna göre; 2025-YÖKDİL/1 başvuruları, 3 Ocak tarihinde başlayacak ve 9 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

