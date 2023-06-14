YÖKDİL başvuruları ne zaman başlayacak? (2023 ÖSYM YÖKDİL/2 sınav tarihi)

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/2) başvuruları için tarih araştırmaları başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında, bu yılın ikinci YÖKDİL sınavı için başvuru ve sınav tarihi açıklandı. Peki, YÖKDİL başvuruları ne zaman başlayacak?

YÖKDİL başvuruları ne zaman başlayacak? (2023 ÖSYM YÖKDİL/2 sınav tarihi)

2023 başvuruları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Yabancı dil seviyelerini test etmek için YÖKDİL sınavına girecek olan adaylar, tarafından belirlenen ve sınav tarihlerini sorguluyor. Peki, YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman başlayacak?

YÖKDİL/2 NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte YÖKDİL sınav tarihi belli oldu.

Buna göre; Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) 27 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak.

YÖKDİL başvuruları ne zaman başlayacak? (2023 ÖSYM YÖKDİL/2 sınav tarihi) - 1

YÖKDİL/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

YÖKDİL/2 sınav başvuruları 11- 17 Temmuz 2023 tarihlerinde yapılabilecek.

YÖKDİL geç başvuruları ise 25 Temmuz'da sonlanacak.

EĞİTİM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...