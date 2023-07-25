YÖKDİL geç başvuruları bugün bitiyor: YÖKDİL/2 geç başvuru nasıl yapılır, ücret ne kadar?

2023 YÖKDİL/2 geç başvurularının başlamasıyla birlikte, sınava katılım sağlayacak olan adaylar, ÖSYM AİS adresi üzerinden geç başvurularını yapmaya başladı. Peki, YÖKDİL/2 geç başvuru nasıl yapılır, ücret ne kadar?



YÖKDİL/2 GEÇ BAŞVURULARI BUGÜN YAPILACAK



YÖKDİL/2 sınav başvuruları 11- 17 Temmuz 2023 tarihlerinde tamamlanmıştı.



Başvurularını tamamlayamayan adaylar için YÖKDİL geç başvuruları 25 Temmuz'da (bugün) sonlanacak.



YÖKDİL GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ



Sınava katılım sağlayacak olan adaylar, geç başvuru ücretini https://odeme.osym.gov.tr/ adresi üzerinden yapabilecek.

YÖKDİL/2 başvuru ücreti 260 lira olarak uygulanıyor.