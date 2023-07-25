YÖKDİL geç başvuruları bugün bitiyor: YÖKDİL/2 geç başvuru nasıl yapılır, ücret ne kadar?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) geç başvuruları bugün başladı. Bu yılın ikinci YÖKDİL sınavı için başvurularını tamamlayamayan adaylar, bugün geç başvuru işlemlerini yapabilecek. Peki, YÖKDİL/2 geç başvuru nasıl yapılır, ücret ne kadar?

YÖKDİL geç başvuruları bugün bitiyor: YÖKDİL/2 geç başvuru nasıl yapılır, ücret ne kadar?

2023 /2 geç başvurularının başlamasıyla birlikte, sınava katılım sağlayacak olan adaylar, AİS adresi üzerinden geç başvurularını yapmaya başladı. Peki, YÖKDİL/2 geç başvuru nasıl yapılır, ücret ne kadar?

YÖKDİL/2 GEÇ BAŞVURULARI BUGÜN YAPILACAK

YÖKDİL/2 sınav başvuruları 11- 17 Temmuz 2023 tarihlerinde tamamlanmıştı.

Başvurularını tamamlayamayan adaylar için YÖKDİL geç başvuruları 25 Temmuz'da (bugün) sonlanacak.

YÖKDİL GEÇ ÜCRETİ

Sınava katılım sağlayacak olan adaylar, geç başvuru ücretini https://odeme.osym.gov.tr/ adresi üzerinden yapabilecek.

YÖKDİL/2 başvuru ücreti 260 lira olarak uygulanıyor.

YÖKDİL geç başvuruları bugün bitiyor: YÖKDİL/2 geç başvuru nasıl yapılır, ücret ne kadar? - 1

YÖKDİL/2 NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte YÖKDİL sınav tarihi belli oldu.

Buna göre; Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) 27 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak.

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