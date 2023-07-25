YÖKDİL geç başvuruları bugün bitiyor: YÖKDİL/2 geç başvuru nasıl yapılır, ücret ne kadar?

2023 YÖKDİL/2 geç başvurularının başlamasıyla birlikte, sınava katılım sağlayacak olan adaylar, ÖSYM AİS adresi üzerinden geç başvurularını yapmaya başladı. Peki, YÖKDİL/2 geç başvuru nasıl yapılır, ücret ne kadar?
YÖKDİL/2 GEÇ BAŞVURULARI BUGÜN YAPILACAK
YÖKDİL/2 sınav başvuruları 11- 17 Temmuz 2023 tarihlerinde tamamlanmıştı.
Başvurularını tamamlayamayan adaylar için YÖKDİL geç başvuruları 25 Temmuz'da (bugün) sonlanacak.
YÖKDİL GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ
Sınava katılım sağlayacak olan adaylar, geç başvuru ücretini https://odeme.osym.gov.tr/ adresi üzerinden yapabilecek.
YÖKDİL/2 başvuru ücreti 260 lira olarak uygulanıyor.
YÖKDİL/2 NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte YÖKDİL sınav tarihi belli oldu.
Buna göre; Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) 27 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak.
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