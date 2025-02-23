YÖKDİL ne zaman açıklanacak? YÖKDİL 2025/1 sınav sonuçları

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1) sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından düzenlenen bu yılın ilk YÖKDİL sınavının sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. İşte, 'YÖKDİL ne zaman açıklanacak?' sorusunun yanıtı...



YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



YÖKDİL 2025/1 sonuçları henüz açıklanmadı.



YÖKDİL sonuçlarının 6 Mart 2025 tarihinde açıklanması bekleniyor.



YÖKDİL HAKKINDA



Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil sınavı, genel olarak kamu kurum ve kuruluşlarında ya da akademik alanda kariyer yapmak isteyen yüksek lisans ve doktora eğitimi adaylarının dil yeterliliklerini belgelendirmek amacıyla tercih edilen bir sınav.



YÖKDİL daha önce YÖK Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi iş birliği ile düzenlenirken, 2019 yılından bu yana sınav ÖSYM tarafından düzenleniyor.