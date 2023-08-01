YÖKDİL ne zaman, sınav giriş yerleri belli oldu mu? (2023 ÖSYM YÖKDİL/2 sınav takvimi)

2023 YÖKDİL/2 sınavı için tarih araştırmaları başladı. Bu yıl 27 Ağustos tarihinde yapılacak olan YÖKDİL 2 sınavına kısa bir zaman kala, sınava girecek olan adaylar giriş belgelerinin açıklanacağı tarihi sorguluyor. Peki, YÖKDİL sınav giriş yerleri belli oldu mu?
YÖKDİL/2 NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte YÖKDİL sınav tarihi belli oldu.
Buna göre; Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) 27 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak.
YÖKDİL/2 BAŞVURU TAKVİMİ
YÖKDİL/2 sınav başvuruları 11- 17 Temmuz 2023 tarihlerinde yapılabilecek.
YÖKDİL geç başvuruları ise 25 Temmuz'da sonlanacak.
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