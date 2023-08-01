YÖKDİL ne zaman, sınav giriş yerleri belli oldu mu? (2023 ÖSYM YÖKDİL/2 sınav takvimi)

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/2) giriş yerleri, sınava kısa bir zaman kala merak edilen konular arasında yer almaya başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında, bu yılın 2. YÖKDİL sınavı için tarih belli oldu. Peki, YÖKDİL ne zaman, sınav giriş yerleri belli oldu mu?

YÖKDİL ne zaman, sınav giriş yerleri belli oldu mu? (2023 ÖSYM YÖKDİL/2 sınav takvimi)

2023 /2 sınavı için tarih araştırmaları başladı. Bu yıl 27 Ağustos tarihinde yapılacak olan YÖKDİL 2 sınavına kısa bir zaman kala, sınava girecek olan adaylar giriş belgelerinin açıklanacağı tarihi sorguluyor. Peki, YÖKDİL sınav giriş yerleri belli oldu mu?

YÖKDİL/2 NE ZAMAN?

tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte YÖKDİL sınav tarihi belli oldu.

Buna göre; Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) 27 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak.

YÖKDİL/2 BAŞVURU TAKVİMİ

YÖKDİL/2 sınav başvuruları 11- 17 Temmuz 2023 tarihlerinde yapılabilecek.

YÖKDİL geç başvuruları ise 25 Temmuz'da sonlanacak.

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