YÖKDİL ne zaman, sınav giriş yerleri belli oldu mu? (2023 ÖSYM YÖKDİL/2 sınav takvimi)

2023 YÖKDİL/2 sınavı için tarih araştırmaları başladı. Bu yıl 27 Ağustos tarihinde yapılacak olan YÖKDİL 2 sınavına kısa bir zaman kala, sınava girecek olan adaylar giriş belgelerinin açıklanacağı tarihi sorguluyor. Peki, YÖKDİL sınav giriş yerleri belli oldu mu?



YÖKDİL/2 NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte YÖKDİL sınav tarihi belli oldu.



Buna göre; Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) 27 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak.



YÖKDİL/2 BAŞVURU TAKVİMİ



YÖKDİL/2 sınav başvuruları 11- 17 Temmuz 2023 tarihlerinde yapılabilecek.



YÖKDİL geç başvuruları ise 25 Temmuz'da sonlanacak.