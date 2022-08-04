YÖKDİL ne zaman yapılacak? (2022 YÖKDİL tarihi)

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavı başvurularının tamamlanmasının ardından gözler sınav tarihine çevrildi. İşte 2022 yılında gerçekleşecek olan YÖKDİL sınavının başvuru ve sınav tarihlerini içeren takvim...

Haberler 04.08.2022 - 16:00

YÖKDİL ne zaman yapılacak? (2022 YÖKDİL tarihi)

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Bu yıl ikincisi Ağustos ayında düzenlenecek olan YÖKDİL sınavına geri sayım başladı. 

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavının ne zaman yapılacağı merak ediliyor.

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN? 

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavının ikincisi, 28 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak. 

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL sınav sonuçları 16 Eylül'de ÖSYM'nin resmi internet sitesinde erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını T.C Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden sonuçlarını öğrenebilecekler. 

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