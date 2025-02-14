YÖKDİL saat kaçta başlayacak ve kaç dakika sürecek? 2025-YÖKDİL/1 sınav bitiş saati

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 16 Şubat'ta düzenlenecek 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2025-YÖKDİL/1) artık az bir zaman kaldı. Sınava girecek adaylar ise başlama saati, sınav süresi ve sınav bitiş saatini sorguluyor.



YÖKDİL SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?



Saat 10.15'te başlayacak sınava katılacak adaylar 10.00'dan sonra binalara alınmayacak.



Bu yıl ilki düzenlenecek 2025-YÖKDİL/1'de, İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarından, Arapçada ise sadece sosyal bilimler alanından soru sorulacak.



YÖKDİL SINAVI KAÇ DAKİKA?



Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verilecek. 13.15'te sona erecek sınavda ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

