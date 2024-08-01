YÖKDİL sınav giriş yerleri açıklandı (2024 ÖSYM YÖKDİL/2 sınav giriş belgesi sorgulama)

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) sınav giriş yerleri açıklandı. Bu yılın ikinci YÖKDİL sınavı öncesinde son hazırlıklarını yapan adaylar, gözlerini YÖKDİL sınavına girecekleri okullara çevirmişti. İşte YÖKDİL/2 sınav giriş yerleri sorgulama ekranı.

YÖKDİL sınav giriş yerleri açıklandı (2024 ÖSYM YÖKDİL/2 sınav giriş belgesi sorgulama)

2024 /2 sınav yerleri, sınava katılım sağlayacak olan adaylar tarafından merakla bekleniyordu. 11 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’na (2024-YÖKDİL/2) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. İşte YÖKDİL/2 sınav giriş yerleri sorgulama ekranı.

YÖKDİL SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI

11 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’na (2024-YÖKDİL/2) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, 1 Ağustos 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.

YÖKDİL SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYIN

YÖKDİL/2 SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında YÖKDİL/2 sınav tarihi belli oldu.

Buna göre; YÖKDİL/2 sınavı 11 Ağustos 2024'te yapılacak. Sonuçlar ise 29 Ağustos 2024'te açıklanacak.

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