YÖKDİL sınav giriş yerleri açıklandı (2024 ÖSYM YÖKDİL/2 sınav giriş belgesi sorgulama)

2024 YÖKDİL/2 sınav yerleri, sınava katılım sağlayacak olan adaylar tarafından merakla bekleniyordu. 11 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’na (2024-YÖKDİL/2) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. İşte YÖKDİL/2 sınav giriş yerleri sorgulama ekranı.

YÖKDİL SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI



11 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’na (2024-YÖKDİL/2) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı



Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, 1 Ağustos 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.

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YÖKDİL/2 SINAVI NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında YÖKDİL/2 sınav tarihi belli oldu.



Buna göre; YÖKDİL/2 sınavı 11 Ağustos 2024'te yapılacak. Sonuçlar ise 29 Ağustos 2024'te açıklanacak.

