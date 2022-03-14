YÖKDİL sınav sonuçları 29 mart'ta açıklanacak

ÖSYM' tarafından gerçekleştirilen YÖKDİL sınavı 13 Mart'ta 81 ilde yapıldı. Sınav sonuçları 29 Mart'ta açıklanacakı.

Haberler - Anadolu Ajansı 14.03.2022 - 09:43 | Son Güncelleme : 14.03.2022 - 09:44

YÖKDİL sınav sonuçları 29 mart'ta açıklanacak

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), 13 Mart'ta, 81 ilde 89 sınav merkezinde yapıldı.

Sınavda, adaylara çoktan seçmeli 80 soru yöneltildi ve 180 dakika süre verildi. , sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama sorularından oluştu.

ÖSYM, Covid-19 salgınına karşı sınav önlemleri aldı.

YÖKDİL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI

Sınav sonuçları, 29 Mart'ta açıklanacak.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, bu yıla kadar 41 ilde 47 sınav merkezinde uygulanan YÖKDİL'in, bu yıldan itibaren 81 ilde 89 sınav merkezinde gerçekleştirileceğini açıklamıştı.

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