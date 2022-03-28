    • 2040 Türkiye Su Durumu Türkiye'nin Su Durumu
    • Marmara Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Ege Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Akdeniz Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • İç Anadolu Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Karadeniz Su Stresi Su Stresi
    • Güneydoğu Anadolu Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Doğu Anadolu Su Stresi Su Stresi

YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı

ÖSYM' tarafından gerçekleştirilen YÖKDİL sınavı 13 Mart'ta 81 ilde yapıldı. Sınav sonuçları ise ÖSYM'nin resmi sitesinden duyuruldu.

Haberler - Anadolu Ajansı 28.03.2022 - 10:55

YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı

İlişkili Haberler

YÖK Başkanı Özvar: Ukrayna'dan gelen öğrencilerin başvurusu 3 bini buldu

YÖK Başkanı Özvar: Ukrayna'dan gelen öğrencilerin başvurusu 3 bini buldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), 13 Mart'ta, 81 ilde 89 sınav merkezinde yapıldı.

Sınavda, adaylara çoktan seçmeli 80 soru yöneltildi ve 180 dakika süre verildi. , sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama sorularından oluştu.

ÖSYM, Covid-19 salgınına karşı sınav önlemleri aldı.

29 Mart'ta açıklanması gereken YÖKDİL sonuçları açıklandı. 

YÖKDİL SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN


ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, bu yıla kadar 41 ilde 47 sınav merkezinde uygulanan YÖKDİL'in, bu yıldan itibaren 81 ilde 89 sınav merkezinde gerçekleştirileceğini açıklamıştı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

EĞİTİM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...