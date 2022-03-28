YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), 13 Mart'ta, 81 ilde 89 sınav merkezinde yapıldı.



Sınavda, adaylara çoktan seçmeli 80 soru yöneltildi ve 180 dakika süre verildi. Sınav, sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama sorularından oluştu.

ÖSYM, Covid-19 salgınına karşı sınav önlemleri aldı.

29 Mart'ta açıklanması gereken YÖKDİL sonuçları açıklandı.

YÖKDİL SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN





ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, bu yıla kadar 41 ilde 47 sınav merkezinde uygulanan YÖKDİL'in, bu yıldan itibaren 81 ilde 89 sınav merkezinde gerçekleştirileceğini açıklamıştı.