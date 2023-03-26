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YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM YÖKDİL/1 sonuç tarihi)

YÖKDİL/1 sınavı bugün ÖSYM tarafından yapıldı. 138 bin 27 adayın başvuru yaptığı YÖKDİL sınavının tamamlanmasıyla birlikte, sınava katılım sağlayan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi sorgulamaya başladı. Peki, 2023 YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM YÖKDİL/1 sonuç tarihi)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (), 138 bin 27 adayın başvuru yaptığı Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-/1) yapıldı. Lefkoşa ve Bişkek ile 79 ilde düzenlenen sınavda 19 bin 363 kişi görev aldı. için 420 bina, 5 bin 448 salon kullanıldı.

Sınav, 85 sınav merkezinde saat 10.15'te başladı. İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Arapçada sadece sosyal bilimler alanında yapılan sınavda adaylara 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verildi.

YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM YÖKDİL/1 sonuç tarihi) - 1

2023 YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında YÖKDİL/1 sonuçları için tarih belli oldu.

Buna göre; YÖKDİL/1 sonuçları 14 Nisan'da açıklanacak. Sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

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