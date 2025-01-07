YÖKDİL sınavı ne zaman? 2025 YÖKDİL/1 başvuruları ne zaman bitecek?

2025 YÖKDİL sınav tarihi, yabancı dil bilgisini test etmek için YÖKDİL sınavına katılım sağlayacak olan adayların gündeminde yer alıyor. 9 Ocak'ta sona erecek olan YÖKDİL başvurularının ardından gözler sınav tarihine çevrilecek. Peki, 2025 YÖKDİL sınavı ne zaman?



2025 YÖKDİL BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimiyle birlikte yeni yılın YÖKDİL başvuru takvimi belli oldu.



Buna göre; 2025-YÖKDİL/1 başvuruları, 3 Ocak tarihinde başladı. Başvurular 9 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.



YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?



2025-YÖKDİL/1 sınavı ise 16 Şubat 2025 tarihinde yapılacak.