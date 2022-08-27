YÖKDİL sınavı ne zaman, saat kaçta? (2022 YÖKDİL/2 sınav tarihi ve giriş belgesi sorgulama)

2022 YÖKDİL/2 sınavı öncesinde tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Yabancı dil sınav puanı almak için YÖKDİL sınavına girecek olan adaylar, sınav tarihi hakkında sorgulama yapıyor.



ÖSYM tarafından yayımlanan bilgiler sonrasında YÖKDİL sınavının ne zaman yapılacağı ve saat kaçta başlayacağı belli oldu.



YÖKDİL/2 SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



YÖKDİL sınavı 28 Ağustos 2022 tarihinde saat 10.15'te başlayacak. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.

YÖKDİL SINAVI KAÇ DAKİKA OLACAK?

2022-YÖKDİL/2 sınavı İngilizce'de Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacak.

YÖKDİL sınavı 3 saat (180 dakika) sürecek. Toplam 80 sorunun yer olacağı sınav 13:15'te sona erecek.