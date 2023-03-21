YÖKDİL sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru? (2023 ÖSYM YÖKDİL/1 sınav tarihi)

2023 YÖKDİL/1 sınavı öncesinde tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Yabancı dil sınav puanı almak için YÖKDİL sınavına girecek olan adaylar, yaklaşan sınav öncesinde sınav tarihi hakkında sorgulama yapıyor.



ÖSYM tarafından yayımlanan bilgiler sonrasında YÖKDİL sınavının ne zaman yapılacağı ve saat kaçta başlayacağı belli oldu.



2023 YÖKDİL/1 SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



YÖKDİL sınavı 6 Nisan 2023 tarihinde saat 10.15'te başlayacak. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

SINAV KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?



2023-YÖKDİL/1 sınavı İngilizce'de Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacak.



YÖKDİL sınavı 3 saat (180 dakika) sürecek. Toplam 80 sorunun yer olacağı sınav 13:15'te sona erecek.