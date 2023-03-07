YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? (2023 ÖSYM YÖKDİL/1 sınav tarihi)

YÖKDİL sınavı için tarih araştırmaları devam ederken, sınava son hazırlıklarda sürüyor. YÖKDİL, Yükseköğretim Kurulu'nun ÖSYM ile ortaklaşa yaptığı yabancı dil seviye belirleme sınavıdır. Bu yılın ilk YÖKDİL sınavına girecek olan adaylar ise ÖSYM tarafından açıklanan sınav tarihini merak ediyor. İşte ayrıntılar.



2023 YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinden, "2023-YÖKDİL/1: Sınav Tarihi Değişikliği, Geç Başvuru Alınması ve Sınav Merkezi Tercihlerinin Güncellenmesi" konulu duyuru yayımlandı. Daha önce 12 Mart olarak duyurulan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 26 Mart'a ertelendi.



Buna göre; 2023 YÖKDİL sınavı 26 Mart 2023 Pazar günü yapılacak.

SINAV SAATİ VE SÜRESİ



2023-YÖKDİL/1 sınavında; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Arapçada sadece Sosyal Bilimler alanında sorular sorulacaktır.



Sınav, saat 10.15'de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecektir. Kırgızistan-Bişkek'te sınav Türkiye saati ile 10.15'te başlayacaktır.