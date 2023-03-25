YÖKDİL sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? İşte 2023 YÖKDİL sınavının saati ve süresi

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/1) ile ilgili ayrıntılar belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, sınava 138 bin 27 aday katılacak. Lefkoşa ve Bişkek dahil 79 ilde düzenlenecek sınavda 19 bin 363 kişi görev alacak. YÖKDİL/1 için 420 bina, 5 bin 448 salon kullanılacak.

YÖKDİL SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK? Sınav, 85 sınav merkezinde saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. YÖKDİL SINAV SÜRESİ



İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Arapçada sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacak sınavda adaylara 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verilecek.