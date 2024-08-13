YÖKDİL sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024-YÖKDİL/2 sonuç tarihi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/2) yapıldı. Sınav telaşını geride bırakan adaylar, sonuç heyecanı yaşıyor. Peki, YÖKDİL sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Ösym takvimine göre, 2024-YÖKDİL/2 sonuç tarihi...

YÖKDİL sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024-YÖKDİL/2 sonuç tarihi

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-/2) 11 Ağustos 2024 tarihinde yapıldı. Bu yıl ikincisi düzenlenen 101 bin 96 adayın başvurduğu 2024-YÖKDİL/2 sınavında İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde ise sadece sosyal bilimler alanından soru soruldu. Adaylara 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verildi. Sınav, 13.15'te sona erdi.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.

YÖKDİL sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024-YÖKDİL/2 sonuç tarihi - 1

Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci, 21 Ağustos saat 23.59'da sona erecek.

NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, 29 Ağustos'ta açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

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