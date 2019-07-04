10 Mart 2019 Pazar günü gerçekleşen 6. YÖKDİL sınavı 30 il 35 sınav merkezinde gerçekleşmişti. Peki 7. YÖKDİL sınavı ne zaman? 2019 YÖKDİL ne zaman yapılacak?



Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavı 3 Kasım 2019 Pazar günü yapılacak.

Lisanüstü eğitim için girilmesi gereken YÖKDİL sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Google'da aranmaya başlanan YÖKDİL sınavı için açıklama geldi.



YÖK'ten yapılan açıklamada,



"2019 yılı bahar dönemi sınavı başarıyla gerçekleştirilmiş olan YÖKDİL, 2019 yılı sonbaharından itibaren artık ÖSYM tarafından, yine YÖK’ün koordinasyonunda, fen, sağlık ve sosyal bilimler alanlarında uygulanmaya devam edecektir. 2019 yılı sonbahar dönemi YÖKDİL sınavı 3 Kasım 2019 tarihinde Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılacaktır."

VİDEO: YÖK BAŞKANI MERAK EDİLEN SORULARI YANITLADI