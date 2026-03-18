YÖKDİL sonuçları açıklandı
18.03.2026 15:16
Anadolu Ajansı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 8 Mart'ta yapılan 2026-Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2026-YÖKDİL/1) sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2026-YÖKDİL/1'in değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.