YÖKDİL sonuçları açıklandı! (2022 ÖSYM YÖKDİL/2 sorgulama ekranı)

ÖSYM tarafından 28 Ağustos tarihinde yapılan YÖKDİL/2 sonuçları açıklandı. 16 Eylül tarihinde açıklanması beklenen YÖKDİL sınavının bir hafta erken açıklanmasıyla birlikte, sınava giren adaylar sonuçlarını sorguluyor. İşte YÖKDİL sonuçları sorgulama ekranı.



ÖSYM, YÖKDİL SONUÇLARINI DUYURDU



ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruyla birlikte YÖKDİL/2 sonuçları açıklandı.



ÖSYM'nin açıklamasında, "28 Ağustos 2022 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2022-YÖKDİL/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 09 Eylül 2022 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir." ifadelerine yer verdi.

YÖKDİL/2 SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YÖKDİL SORU VE CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI



ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında YÖKDİL/2 soru ve cevapları da erişime açıldı.



28 Ağustos 2022 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/2) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ile soruların doğru cevapları ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 09 Eylül 2022 tarihinde saat 10.15’ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.



YÖKDİL SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

