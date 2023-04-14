YÖKDİL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM YÖKDİL/1 sonuçları sorgulama)

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1) sonuçları için geri sayım başladı. 26 Mart tarihinde yabancı dil bilgisi seviyesini ölçmek için sınava giren adayların, sınav sonuçları için heyecanlı bekleyişi sürüyor. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre YÖKDİL sonuçları bugün açıklanacak. Peki, YÖKDİL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM YÖKDİL/1 sonuçları sorgulama)

2023 için gözler 'den gelecek açıklamaya çevrildi. 26 Mart tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YÖKDİL sınavı için sonuç tarihleri açıklandı. Peki, YÖKDİL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2023 YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında YÖKDİL/1 sonuçları için tarih belli oldu.

Buna göre; YÖKDİL/1 sonuçları 14 Nisan'da (bugün) açıklanacak. sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

YÖKDİL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM YÖKDİL/1 sonuçları sorgulama) - 1

YÖKDİL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

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