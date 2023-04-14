YÖKDİL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM YÖKDİL/1 sonuçları sorgulama)

2023 YÖKDİL sınav sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. 26 Mart tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YÖKDİL sınavı için sonuç tarihleri açıklandı. Peki, YÖKDİL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?



2023 YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında YÖKDİL/1 sonuçları için tarih belli oldu.



Buna göre; YÖKDİL/1 sonuçları 14 Nisan'da (bugün) açıklanacak. Sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

YÖKDİL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?



Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. YÖKDİL SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ