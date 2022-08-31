YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 ÖSYM YÖKDİL/2 sonuç tarihi)

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) sonuçlarının açıklanacağı tarih gündeme geldi.

Adayların yabancı dil sınav puanı alabilmek için girdiği YÖKDİL sınavı 28 Ağustos tarihinde tamamlandı. Sınavın ardından sonuçların açıklanacağı tarih merak ediliyor. Peki, YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?



YÖKDİL/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimi sonrasında YÖKDİL/2 sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre, YÖKDİL sonuçları 16 Eylül 2022 Cuma günü açıklanacak.



Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

YÖKDİL SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI

28 Ağustos 2022 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavının (2022-YÖKDİL/2) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı.



Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamını 28 Ağustos 2022 tarihinde saat 17.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci, 07 Eylül 2022 tarihinde saat 23.59’da sonlandırılacaktır.



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