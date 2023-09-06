YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM YÖKDİL/2 sonuçları sorgulama)

2023 YÖKDİL sınav sonuçları, yabancı dil bilgisini test etmek için sınava katılım sağlayan adaylar tarafından sorgulanıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 27 Ağustos'ta yapılan sınavın sonuçları için tarih belli oldu. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?



YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 YÖKDİL takvimi sonrasında sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.



Buna göre; YÖKDİL/2 sonuçları 12 Eylül'de açıklanacak. Sınav açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

YÖKDİL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?



Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.



Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.