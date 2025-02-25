YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? (2025 ÖSYM YÖKDİL sınav sonuç tarihi)

2025 YÖKDİL sonuçları için geri sayım sürmeye devam ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimi sonrasında YÖKDİL sonuçları için tarih belli oldu. Peki, 2025 YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?



YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



YÖKDİL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimi sonrasında belli oldu.



Buna göre; YÖKDİL sınav sonuçları, 6 Mart 2025 Perşembe günü açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak. Sonuçların saat 10.00'da yayımlaması bekleniyor.