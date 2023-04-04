YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? (2023 ÖSYM YÖKDİL/1 sonuç tarihi)

2023 YÖKDİL sonuçları, 26 Mart'ta uygulanan sınavın ardından sorgulanmaya başladı. YÖKDİL sonuçları, sınavın açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli oluyor. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?



YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle YÖKDİL/1 sonuç tarihi belli oldu.



Buna göre; YÖKDİL/1 sonuçları 14 Nisan'da açıklanacak. Sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

YÖKDİL SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI



ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.



Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 5 Nisan saat 23.59’da sona erecek.



Sınavın temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u da ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.



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