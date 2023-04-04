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YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? (2023 ÖSYM YÖKDİL/1 sonuç tarihi)

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1) sonuçları için tarih araştırmaları sürüyor. 26 Mart tarihinde ÖSYM tarafından uygulanan YÖKDİL sınavının ardından, sınava katılım gösteren adaylar sonuçlar için gözlerini gelecek duyuruya çevirdi. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?

YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? (2023 ÖSYM YÖKDİL/1 sonuç tarihi)

2023 sonuçları, 26 Mart'ta uygulanan sınavın ardından sorgulanmaya başladı. YÖKDİL sonuçları, sınavın açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli oluyor. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle YÖKDİL/1 sonuç tarihi belli oldu.

Buna göre; YÖKDİL/1 sonuçları 14 Nisan'da açıklanacak. sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? (2023 ÖSYM YÖKDİL/1 sonuç tarihi) - 1

YÖKDİL SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 5 Nisan saat 23.59’da sona erecek.

Sınavın temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u da ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.

YÖKDİL SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

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