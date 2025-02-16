YÖKDİL soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavlarına başvurmak isteyen adaylar ile akademik yükseltmelerde, akademik dil yeterliliği puanı istenen adayların girdiği YÖKDİL’in bu yılki ilk oturumu geride kaldı. İşte, YÖKDİL soruları ve cevaplarında son durum...



YÖKDİL CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANIR?



16 Şubat 2025 tarihinde uygulanan 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın (2025-YÖKDİL/1) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10’u bağlantıda erişime açıldı.



Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 16 Şubat 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.



Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci, 26 Şubat 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.



SORU KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYIN



YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM, 2025 YÖKDİL sonuç tarihini paylaşmıştı.



Takvime göre bu yılun ilk YÖKDİL sonuçları, 6 Mart 2025 tarihinde açıklanacak.