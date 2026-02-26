YÖKDİL/1 sınav giriş yerleri sorgulama 2026: YÖKDİL sınav giriş yerleri açıklandı mı, nasıl sorgulanır?
26.02.2026 11:13
YÖKDİL/1 sınav giriş yerleri erişime açıldı.
YÖKDİL/1 sınav giriş yerleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan YÖKDİL/1 sınavı öncesinde adayların gündeminde yer alıyordu. YÖKDİL/1 sınav giriş yerleri erişime açıldı. Adaylar sınava girecekleri okulları ÖSYM AİS adresi üzerinden sorgulayabilecek.
YÖKDİL/1 sınav giriş belgeleri ÖSYM Başkanlığı tarafından duyuruldu. Adaylar YÖKDİL/1 sınavına girecekleri okul ve sınıfları ÖSYM üzerinden sorgulayabilecek.
YÖKDİL/1 SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI
8 Mart 2026 tarihinde uygulanacak 2026 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’na (2026-YÖKDİL/1) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
YÖKDİL SINAV YERLERİ NASIL SORGULANIR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni 26 Şubat 2026 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
