YÖKDİL/1 sınav giriş yerleri sorgulama 2026: YÖKDİL sınav giriş yerleri açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

YÖKDİL/1 sınav giriş yerleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan YÖKDİL/1 sınavı öncesinde adayların gündeminde yer alıyordu. YÖKDİL/1 sınav giriş yerleri erişime açıldı. Adaylar sınava girecekleri okulları ÖSYM AİS adresi üzerinden sorgulayabilecek.