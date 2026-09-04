YÖK'ten 23 özel üniversiteye inceleme

Yükseköğretim Denetleme Kurulu, hazırlık ve birinci sınıf dışındaki öğrencilerin öğrenim ücretleri için belirlenen yüzde 25 artış sınırına uyulmadığı yönündeki ihbarlar üzerine harekete geçti.

YÖK , ihbar ve şikayetler üzerine 23 vakıf yükseköğretim kurumu hakkında inceleme başlattı.

KANUNA DİKKAT ÇEKİLDİ

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Ek 9'uncu maddesine dayanılarak yayımlanan "Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının Hazırlık veya Birinci Sınıf Dışındaki Sınıflarına Ait Öğrenim Ücretlerinin ve Ücret Artışlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar" ile öğrencilerin öğrenim ücretlerine yapılabilecek artışlara ilişkin kuralların belirlendiği hatırlatıldı.

Vakıf yükseköğretim kurumlarının hazırlık veya birinci sınıf dışındaki sınıflarında öğrenim gören öğrenciler için uygulanacak öğrenim ücreti artış oranının 2026-2027 akademik yılında yüzde 25'i geçmememesi kararlaştırılmıştı.

Bu karara atıf yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Başvurular üzerine, Yükseköğretim Denetleme Kurulu tarafından 23 vakıf yükseköğretim kurumu hakkında inceleme başlatıldı. İnceleme kapsamında, söz konusu yükseköğretim kurumlarının 2026-2027 akademik yılı için belirledikleri öğrenim ücretleri ile öğrencilere yansıtılan ücret artışlarının ilgili mevzuata ve Yükseköğretim Genel Kurulu kararına uygunluğu değerlendirilecek."

ÜCRET ARTIŞI YÜZDE 25'İ GEÇMEYECEKTİ

Yüzde 25'lik oran, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) temmuzda açıkladığı haziran ayı yıllık tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) artışı ortalaması dikkate alınarak tespit edildi.

Öte yandan, bazı vakıf üniversitelerinin kayıt yenileme işlemlerini beklettiği yönünde bilgilerin Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) ulaştığı, bu durumun devam etmesi halinde YÖK'ün ilgili vakıf yükseköğretim kurumları hakkında gerekli incelemeyi başlatacağı öğrenilmişti.