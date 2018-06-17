Yükseköğretim Kurulu başarı burslarının kapsamı genişletildi. Veterinerlik dahil 5 program daha burs kapsamına alındı.
Haberi YÖK Başkanı Yekta Saraç yaptığı yazılı açıklamada 2016-2017 eğitim öğretim yılında 23 lisans programı için başlatılan YÖK başarı bursu sayısını 31 programa çıkardıklarını söyledi.
Veterinerlik, astronomi ve uzay bilimleri, uzay bilimleri ve teknoloji, hidroloji mühendisliği ile tohum bilimi ve teknolojisi bölümleri başarı bursu kapsamına alındı.
Burs almaya hak kazanan öğrencilere 12 ay boyunca aylık 700 lira verilecek.