YÖK'ten “6 GB’lık Uzaktan Eğitime Destek Kotası” ile ücretsiz internet

YÖK'ten yapılan açıklamada uzaktan eğitime destek için üniversite öğrencilere 6 GB ücretsiz internet verileceği duyuruldu.

29.04.2020 - 16:21 | Son Güncelleme : 29.04.2020 - 16:28

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Son dakika haberi! 

Uzaktan eğitime destek için 6 GB ücretsiz internet verilecek.

YÖK'ten yapılan açıklamada, 

"Ülkemizdeki bütün mobil operatörle yaptığımız çeşitli temaslar neticesinde platformdan yararlanan öğrencilerimize “6 GB’lık Uzaktan Eğitime Destek Kotası” adı altında ücretsiz bir internet kullanım hakkı verilmesi kararlaştırılmıştır. Buna göre üniversite öğrencilerimiz, “YÖK Dersleri Platformu” sayfasındaki üniversitelerimize ait çeşitli dijital ders içeriklerine, mobil operatörleri ile yapacakları işlemler neticesinde hatlarına ücretsiz olarak tanımlanacak olan “6 GB’lık Uzaktan Eğitime Destek Kotası” kapsamında ek herhangi bir internet ücreti ödenmeden erişilebilecektir" denildi.

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