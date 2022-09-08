YÖK'ten Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü'ne rüşvet incelemesi başlattığını duyurdu.

Rektör Kalan hakkında, bir atama için 50 bin Lira rüşvet istediği iddiaları basında yer almıştı. O iddia üzerine harekete geçen YÖK, inceleme başlattı.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada "Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve rektörüyle ilgili olarak YÖK Denetleme Kurulu Başkanlığında çeşitli konularda başlatılmış ve halen devam etmekte olan incelemeler bulunmaktadır. Basın yayın organlarında bugün yer alan iddialara ilişkin olarak da inceleme sürdürülmektedir" ifadelerine yer aldı.

EKREM KALAN KİMDİR?

Ekrem Kalan, 2002 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. 2002-2003 Öğretim yılında Moğolistan Eğitim ve Bilim Bakanlığı’nın vermiş olduğu “Araştırma Bursu” ile Moğolistan Devlet Üniversitesi’nde Moğolca hazırlık okudu.

Ayrıca aynı üniversitenin Türkoloji Bölümü’nde “Türk Tarihi” dersleri verdi.



2004 yılında yüksek lisans tez çalışmaları için Moğolistan’ın başkenti Ulanbator’da 6 ay süreyle bulundu. 2004 yılı Aralık ayında Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalına Araştırma Görevlisi olarak atandı. 2005 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ortaçağ Programı’ndan “Cungar Hanlığının Siyasi Tarihi” adlı yüksek lisans teziyle mezun oldu.



2006 yılında “IX. Uluslararası Mongolistler Kongresi”nde sunmuş olduğu bildiriyle Moğolistan Cumhurbaşkanı N. Enhbayar tarafından “Cengiz Han Onur Madalyası” ile ödüllendirildi.

Aynı yıl Rusya Federasyonu Eğitim ve Bilim Bakanlığı’nın bursuyla Kazan Federal Üniversitesi’nde başlamış olduğu doktora öğrenimini 2011 yılında “Cüçi Ulusu (Altın Orda)’nun Doğu Ülkeleriyle Ticari ve Ekonomik İlişkileri (XIII. Yüzyılın İkinci Yarısı - XIV. Yüzyıl)” başlıklı teziyle tamamladı. 2007-2011 yılları arasında Kazan Federal Üniversitesi Şarkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkoloji Bölümü’nde TİKA adına “Türkoloji Okutmanı” olarak görev yaptı. 2012-2015 yılları arasında Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalıştı.



2012-2015 yılları arasında T.C Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Ulanbator PKO’da Program Koordinatörü olarak görev yaptı. 2015 yılı sonunda Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalına Öğretim Üyesi olarak atandı.



2018 yılında T.C Kiev Büyükelçiliği’nde 6 ay süreyle kurucu Eğitim Müşavirliği görevini yaptı. 2018-2019 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nü yürüttü.



Ekrem Kalan, 19 Eylül 2019 tarihinden bu yana Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü olarak görevini yürütüyor.



Kalan, evli ve 3 çocuk babası.