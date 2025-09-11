YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
Can Holding'e yönelik operasyonda TMSF'ye geçen İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde eğitim devam ediyor. YÖK'ten yapılan açıklamada, "Endişe edilecek bir durum söz konusu değildir." denildi.
Habertürk ve Show TV'yi de bünyesinde barındıran Can Holding'e yönelik soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında holding bünyesindeki 121 şirkete el konuldu.
Şirket yöneticilerine kara para aklama, kaçakçılık ve suç örgütü kurma suçlamaları yöneltildi.
Operasyon kapsamında 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
YÖK'TEN BİLGİ ÜNİVERSİTESİ AÇIKLAMASI
TMSF'ye geçen şirketler arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi de bulunuyor.
Yükseköğretim Kurulu, hakları TMSF'ye geçen İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, üniversitede eğitim öğretim faaliyetlerinin kesintisiz süreceği kaydedildi.
YÖK açıklamasında, "Öğretim elemanlarımız, idari personelimiz ve öğrencilerimiz açısından endişe edilecek bir durum söz konusu değildir." ifadeleri yer aldı.
TEKFEN DE AÇIKLAMA YAPTI
Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında şirketlere el konulması üzerine bir açıklama da Tekfen Holding'den geldi.
Holding, şirket sermayesi içinde Can Grubu'nun yüzde 17,56 oranında hissesi olduğunu bildirdi.
Açıklamada, "Şirketimiz tüzel kişiliğine uygulanan herhangi bir tedbir ve benzeri yaptırım bulunmamaktadır. Şirketimizin, yürütülen soruşturma kapsamında yer aldığına dair herhangi bir bilgi veya açıklama bulunmamaktadır." denildi.
