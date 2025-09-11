YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması

Habertürk ve Show TV'ye el konuldu Haberi Görüntüle

Habertürk ve Show TV'yi de bünyesinde barındıran Can Holding'e yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında holding bünyesindeki 121 şirkete el konuldu. Şirket yöneticilerine kara para aklama, kaçakçılık ve suç örgütü kurma suçlamaları yöneltildi. Operasyon kapsamında 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyon jandarma tarafından yürütülüyor. Jandarma ekipleri, sabah saatlerinde Habertürk ve Show TV'nin de bulunduğu Beyoğlu'ndaki binaya geldi.

YÖK'TEN BİLGİ ÜNİVERSİTESİ AÇIKLAMASI



Soruşturma kapsamında çok sayıda şirkete el konuldu.



TMSF'ye geçen şirketler arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi de bulunuyor.



Yükseköğretim Kurulu, hakları TMSF'ye geçen İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne ilişkin açıklama yaptı.



Açıklamada, üniversitede eğitim öğretim faaliyetlerinin kesintisiz süreceği kaydedildi.



YÖK açıklamasında, "Öğretim elemanlarımız, idari personelimiz ve öğrencilerimiz açısından endişe edilecek bir durum söz konusu değildir." ifadeleri yer aldı.

Arama yapılan noktalardan bir diğeri ise holding binası oldu. Sabah saatlerinde binaya gelen ekipler, binada arama yaptı.

TEKFEN DE AÇIKLAMA YAPTI Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında şirketlere el konulması üzerine bir açıklama da Tekfen Holding'den geldi. Holding, şirket sermayesi içinde Can Grubu'nun yüzde 17,56 oranında hissesi olduğunu bildirdi. Açıklamada, "Şirketimiz tüzel kişiliğine uygulanan herhangi bir tedbir ve benzeri yaptırım bulunmamaktadır. Şirketimizin, yürütülen soruşturma kapsamında yer aldığına dair herhangi bir bilgi veya açıklama bulunmamaktadır." denildi.