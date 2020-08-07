YÖK'ten felsefe bölümünü tercih eden öğrencilere 800 TL burs

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), lisans düzeyinde felsefe programlarını "YÖK Destek Bursu" kapsamına dahil etti.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, Kurul tarafından son yıllarda rasyonel kontenjan politikasına geçildiği, bunun neticesinde bir yandan üniversitelerdeki programların doluluklarının son yılların en iyi oranlarına ulaştığı diğer taraftan akademisyen yetkinliği, altyapı ve istihdam gibi faktörlerin dikkate alınmasıyla programa yerleşen öğrenci memnuniyetinin de geçmiş yıllara göre artma eğilimine girdiği belirtildi.

2020 yılı için belirlenen kontenjanlar itibariyle, 57 devlet üniversitesinde ve 6 vakıf üniversitesinde felsefe programı bulunuyor.

Destek programı kapsamında, devlet üniversitelerinde bu programlara ilk 15 tercihinde yer vererek ilk 3 sırada yerleşen başarılı öğrencilere, 800 lira karşılıksız burs verilecek.

Karar ile bu bölüme olan ilginin tekrar artırılması hedefleniyor.