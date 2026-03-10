YÖK’ten İran’daki Türk öğrenciler için açıklama

ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan İran Savaşı'nda 11. güne girildi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), savaş sebebiyle İran’da öğrenim gören Türk öğrenciler için açıklama yaptı.

Açıklamada "28 Şubat 2026 tarihinde İran’da başlayan savaş sebebiyle bu ülkede öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin, savaş durumu devam ettiği süre zarfında mevzuatın öngördüğü şartlar dairesinde eğitimlerinin aksamaması için gerekli çalışmalar kurulumuzca yapılmaktadır." ifadelerine yer verdi.