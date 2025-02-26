YÖK'ten memnuniyet anketi: 4 öğrenciden biri iş kurmak istiyor

Her 100 üniversite öğrencisinden 72'si gelecek hedeflerine ulaşmak için yabancı dilini geliştirmek istyor. Öğrencilerin yüzde 40'ı yüksek lisans ve doktora yapmak isterken, yüzde 34'ü kamuda, yüzde 31'i özel sektörde çalışmanın hayalini kuruyor. Kendi iş yerini kurmak isteyenlerin oranı ise yüzde 23.



Veriler, Yükseköğretim Kurulu'nun düzenlediği Türkiye Üniversite Deneyim Araştırması'ndan.



YÖK Başkanı Erol Özvar, "TÜDA'yı yapmamızın aslında temel sebebi, Türkiye'de yükseköğretim kurumlarımızın kalitesini artırmak, eğitim öğretim standartlarını daha yukarıya çıkarmak maksadıyla öğrenci memnuniyetini esas alan, onun beklentilerini hesaba katan bir anlayıştır. Bizim en temel hedefimiz, sürekli iyileştirmeler yapılmak suretiyle üniversitelerimizin niteliğini yukarı çıkarmaktır." dedi.



İlk kez düzenlenen çevrimiçi ankete 10 Haziran-21 Ekim tarihleri arasında 205 üniversiteden toplam 264 bin 344 öğrenci katıldı.



Öğrenciler, 15 tematik alanda 360 soruyu yanıtladı. Sonuçlara göre, öğrencilerin yüzde 72'si üniversitelerinden memnun. Memnun olmadığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 10



Ankete katılan her iki öğrenciden biri üniversitesinin öğrenci taleplerine yanıt verdiğini, 4 öğrenciden 1'i ise taleplerine yanıt alamadığını söyledi.



Ankette, öğrencilere yapay zekayla ilgili sorular da soruldu. Öğrencilerin yüzde 83'ü ödevlerini yaparken yapay zeka araçlarını kullandığını söyledi. Yüzde 74’ü yapay zekânın eğitim sürecinde verimliliklerini artıracağını ifade etti.



Yüzde 73’ü ise üniversitelerde yapay zekâ teknolojilerinin daha fazla kullanılmasının teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.