Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) aftan yararlanmak isteyen öğrenciler için açıklamalarda bulundu.

Aftan yararlanmak isteyen öğrencilerin mağdur olmaması veya varsa

tereddütlerinin giderilmesi için YÖK tarafından yapılan açıklamada şu maddelere yer verildi:



"7143 sayılı kanunla kabul edilen Öğrenci Affı; terör suçundan hüküm giyenler,

terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı

faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği,

mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç,

her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde

kayıt yaptırmayan yükseköğretim kurumlarının bütün öğrencilerini (hazırlık,

intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü, Birinci ve İkinci Öğretim,

TUS, DUS, EUS) kapsamaktadır. Kapatılan veya öğrenci alımı durdurulan

program veya yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen öğrenciler de aftan

yararlanabilecektir.



Öğrenci affıyla ilgili düzenlemeden 18/05/2018 tarihine kadar ilişiği kesilen

öğrenciler yararlanabilecektir.



Aftan yararlanmak isteyen öğrencilerin, askerlik görevi, mücbir sebepler ve sağlık

nedenleri dışında 18/09/2018 tarihine kadar ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim

kurumuna başvurmaları şarttır.



Eğitim süresi sonradan artırılan veya azaltılan programlardan ilişiği kesilen

öğrenciler, mevcut eşdeğer programlara intibakları yapılarak eğitimlerine devam

edeceklerdir.

Yurtdışı üniversitelerle ortak eğitim veren programların Türkiye’de bağlı olduğu

üniversitesinden ilişiği kesilen öğrencilerin, üniversitesindeki eşdeğer bir

programa intibakları yapılabilecektir.



Bir lisans programından ön lisans diploması alarak ayrılan öğrenciler de

ayrıldıkları lisans programına veya istemeleri halinde Meslek Yüksekokullarında

önlisans programına kayıt yaptırabileceklerdir.



667 sayılı KHK uyarınca yükseköğretim kurumlarına yerleştirilerek kayıt yaptıran

ve sonrasında ilişiği kesilen, kayıt yaptırmayan veya herhangi bir nedenle

yerleştirme işlemine katılmayan öğrenciler aftan yararlanabilecektir.



669 sayılı KHK kapsamındaki öğrencilerden yerleştirme işlemi için başvuru

yapmayan öğrenciler de bir yükseköğretim kurumuna yerleştirme talebinde

bulunabileceklerdir.



Aftan yararlanarak bir yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü kazananlar,

başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul

Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim önlisans veya lisans düzeyindeki eşdeğer

programlara yatay geçiş yapabileceklerdir.



Halen ön lisans, lisans veya lisansüstü (tezsiz yüksek lisans hariç) programlara

kayıtlı öğrenciler, aynı anda aynı seviyede başka bir örgün programda eğitime

devam edemeyeceğinden, halen devam ettikleri örgün yükseköğretim

programından kayıtlarını sildirmeleri kaydıyla daha önce kayıtlı olduğu veya kayıt

hakkı kazandığı programa kayıt yaptırabileceklerdir.



Ayrıldığı üniversiteye kayıt yaptırıp işi veya ikametinin başka bir ilde

bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği

üniversitenin taban puanını sağlamaları ve ikamet ettikleri ildeki yükseköğretim

kurumlarının senatolarının da uygun görmesi halinde yaşadıkları ildeki

üniversitelerdeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilecektir.



Af düzenlemesinin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik vazifesinde olanlar

terhislerini takip eden iki ay içerisinde bu haktan faydalanmak için

başvurabilecektir.



Aftan yararlanarak kayıt hakkı kazanan öğrencilerin derse devam, daha önce

başarılı oldukları derslerin intibakı gibi eğitimle ilgili koşulları, yükseköğretim

kurumlarının ilgili kurulları tarafından karara bağlanacaktır."