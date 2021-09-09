YÖK'ten 'Pedagojik Formasyon' açıklaması

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Yükseköğretim Kurulu, Pedagojik Formasyon eğitiminin değişeceğini duyurdu.

YÖK Başkanı Erol Özvar'dan Pedagojik Formasyon Eğitimine ilişkin yeni duyuru yayımlandı.

Duyuruda Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı'nın usul ve esaslar çerçevesinde yeniden başlatılacağı, önümüzdeki günlerde ayrıntılı açıklama yapılacağı bilgisi yer aldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Yükseköğretim Kurulu ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan 'Eğitimde İş Birliği Protokolü' güncellenmekte olup, 2021 - 2022 eğitim öğretim yılından itibaren 'Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı', ilgili usul ve esaslar çerçevesinde yeniden başlatılacaktır.



Önümüzdeki günlerde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı ile ilgili ayrıntılı bir açıklama yapılacaktır."