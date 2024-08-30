YÖK'ten sahte burs uyarısı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversite öğrencilerini sosyal medya üzerinden ve SMS ile gelen sahte burs mesajlarına karşı uyardı.

YÖK'ten sahte burs uyarısı

'ten yapılan açıklamada, son günlerde dolandırıcıların kurum isimleri kullanarak SMS ve sosyal medya üzerinden üniversite öğrencilerine ulaştıkları ve burs vaadiyle öğrencilere banka hesabı açtırdıklarının tespit edildiği belirtildi.

"ÖĞRENCİLERİMİZİN VAADİYLE KENDİLERİNE İLETİLEN MESAJLARA İTİBAR ETMEMELERİ ÖNEMLİDİR"

Bahse konu hesapların yasa dışı şekilde kullanıldığı, öğrencilerden para istendiğine yönelik şikayetlerin olduğu belirtilen açıklamada, "Öğrencilerimizin burs vaadiyle kendilerine iletilen mesajlara itibar etmemeleri önemlidir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu burslara başvuru yapılmadığı, bursların belirli kriterleri sağlayan öğrencilere doğrudan verildiği hatırlatıldı.

YÖK Destek Burslarına ilişkin duyurular konusunda kurulun resmi internet sayfası "https://www.yok.gov.tr/ogrenci/yok-bursu-ve-destekleri" takip edilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Yükseköğretim Kurulu tarafından devlet üniversitelerinde fizik, kimya, biyoloji, matematik bölümlerine kayıt yaptıran belirli başarı kriterlerindeki öğrencilere verilen YÖK Destek Bursu'na hiçbir şekilde öğrenci başvurusunun olmadığı vurgulanarak bu yönde gelen SMS mesajlarına itibar edilmemesi istendi.

Ayrıca öğrencilere, banka hesaplarının yasa dışı amaçlar için kullanılması ve siber dolandırıcılık konularında dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.

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