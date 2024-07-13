YÖK'ten sahte üniversite açıklaması

Yurt dışında faaliyet gösterdiği iddiasıyla uzaktan öğretim ile öğrenci alan Yeni Pazar Üniversitesi'nin hayali olduğu öne sürülmüştü. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), söz konusu üniversiteye ilişkin 2023 yılında suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

YÖK'ten sahte üniversite açıklaması
Hayali üniversite suçlaması: Liseli rektör sahte diploma dağıttı!

Hayali üniversite suçlaması: Liseli rektör sahte diploma dağıttı!

Haberi Görüntüle

, son günlerde bazı yazılı ve görsel basın yayın kuruluşlarında yer alan hayali üniversite haberleri ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, kendi imkanları ile yükseköğretim görmek isteyen adayların YÖK'ün iznine veya bilgisine ihtiyaçlarının olmadığı belirtildi.

Yurt dışında üniversite okumak isteyen adayların, mezun olduktan sonra herhangi bir mağduriyet yaşamamaları ve insanların üniversite hayallerini suistimal eden, onları dolandıran kişi ve kurumların ağına düşmemeleri için Yükseköğretim Kurulu Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın internet sayfasındaki bilgilendirmeler ile tanınan üniversiteleri kontrol etmeleri ve ona göre yurt dışı yükseköğretim kurumlarına kayıt olmaları önem arz ettiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurulumuz, yurt dışında öğrenim görmek isteyen vatandaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla tanınan yükseköğretim kurumları listesini erişime açmış olup e-Devlet sorgulamalarında veya doğrudan kurulumuza başvurularda bu konuda bilgi alınabilmektedir. Ayrıca Kurulumuz denklik birimi web sayfasında kayıt dönemlerinden önce yurt dışında görmek isteyen adayları uyarıcı ve bilgilendirici açıklamalar yapılmaktadır.

"YENİ PAZAR ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA 2023'TE SUÇ DUYURUSU YAPILDI" 

Kurulumuz, yapmış olduğu bu bilgilendirmeler dışında, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı açıklama ve ilanlarla adayları kayıt yaptırmaya teşvik eden kişi ve kurumlara karşı faaliyetlerinin engellenmesi ve cezalandırılmaları için yetkili makamlara suç duyurusunda da bulunmaktadır. Nitekim bugünlerde haberlerde 'Yeni Pazar Üniversitesi' olarak yer alan suistimallere ilişkin, yaklaşık bir yıl önce, 17 Ağustos 2023'te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç ihbarında bulunulmuştur. Kurulumuz bu konularda vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gerekli bilgilendirme ve uyarıları titizlikle yapmakta ve gerekli hukuki yolları işletmektedir."

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Yüksek nem oranına dikkat! Uzmanlar uyarıyor

EĞİTİM HABERLERİ

2024 MEB Öğretmen iller arası yer değiştirme başvurusu ne zaman bitecek?

2024 MEB Öğretmen iller arası yer değiştirme başvurusu ne zaman bitecek?

KPSS öğretmenlik alan sınavı ne zaman? 2024 KPSS ÖABT tarihi

KPSS öğretmenlik alan sınavı ne zaman? 2024 KPSS ÖABT tarihi

KPSS Eğitim Bilimleri sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Eğitim Bilimleri sınavı kaç dakika?

KPSS Eğitim Bilimleri sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Eğitim Bilimleri sınavı kaç dakika?

MEB'den 2 Fransız okuluna uyarı: Şartlar yerine getirilmezse öğrenci alamazsınız

MEB'den 2 Fransız okuluna uyarı: Şartlar yerine getirilmezse öğrenci alamazsınız

KPSS-2024/1 tercihleri ne zaman bitecek?

KPSS-2024/1 tercihleri ne zaman bitecek?

ÖSYM tarih verdi: TUS ek tercihleri ne zaman bitecek?

ÖSYM tarih verdi: TUS ek tercihleri ne zaman bitecek?

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...