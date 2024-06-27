YÖK’ten sınavsız ikinci üniversiteye yaş şartı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) sınavsız ikinci üniversite kapsamındaki beş programa yaş sınırı getirdi. Anadolu, Atatürk ve İstanbul üniversitelerine gönderilen yazıya göre, beş programa sadece 35 yaş ve üzeri lisans mezunları kaydolabilecek.

YÖK’ten sınavsız ikinci üniversiteye yaş şartı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) sınavsız ikinci üniversiteye ilişkin yeni bir düzenleme yaptı.

YÖK’ten Anadolu, Atatürk ve İstanbul üniversitlerine gönderilen yazıya göre, çocuk gelişimi, felsefe, sosyoloji, tarih ve Türk dili edebiyatı açık öğretim programlarına sadece 35 yaş ve üzeri lisans programı mezunları kayıt yaptırabilecek.

Diğer bölümler için mevcut uygulama devam edecek.

Uygulama 2024-2025 öğretim yılı itibariyle geçerli olacak.

Sınavsız ikinci sistemi kapsamında, üniversitelerden önlisans veya lisans diploması almış veya halen bu programlara kayılı kişiler açıköğretim programlarına kayıt yaptırarak ikinci bir diploma alabiliyor.

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