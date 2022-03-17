YÖK'ten, Ukrayna'dan yatay geçiş için başvuran öğrencilerle ilgili açıklama

Savaş nedeniyle Ukrayna'dan dönen ve yatay geçiş başvurusu yapan Türk öğrenci sayısı 3 bin 600'ü geçti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yatay geçiş için başvuru yapan öğrencilerle ilgili işlemlerin birkaç gün içerisinde tamamlanacağını söyledi.

Özvar'ın verdiği bilgiye göre, yatay geçiş şartlarını sağlayan öğrenciler ilan edilecek.

Ardından da üniversitelere başvuru süreci başlayacak. Şartları sağlamayanlara ise özel öğrenci statüsü verilecek.

Özvar, "Burada alabilecekleri kredileri, kendi okullarında saydırabilecekler. Açıkta kalmalarını arzu etmiyoruz" dedi.

Son sınıfta olan ve Türkiye'de özel öğrenci statüsünde olacak öğrencilerin durumunu da değerlendiren YÖK Başkanı "Burada yarım dönem özel öğrenci statüsünde okuduğu üniversitenin diplomasını alması mevzuat olarak mümkün değil" dedi.

