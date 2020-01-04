YÖK'ten vakıf üniversitelerinin kontenjanları için yeni düzenleme

YÖK vakıf üniversitelerinde öğretim görevlisi sayısını kısıtlamasının ardından yeni bir adım daha atarak bir bölümün kontenjanı bir önceki yıl kayıt yaptıran öğrenci sayısının 5 fazlası olması kararını aldı. Vakıf üniversiteleri için alınan kararla öğrenci sayısında kısıtlı bir artış yapılabilecek.

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Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), vakıf üniversitelerinin kontenjanlarıyla ilgili yeni bir adım attı.

Yükseköğretim Kurulu vakıf üniversitelerine yeni bir kontenjan sınırlaması daha getirdi. Ar-Ge ve öğretim üyesi yetiştirmede belirli kriterleri karşılamayanların kontenjanları kısıtlanmıştı. Yeni alınan bir kararla bir bölüme kaç kontenjan açılacağı, bir önceki yıl kayıt olan öğrenci sayısına göre belirlenecek. 

YÖK'ün aldığı yeni karara göre bir programın kontenjanı bir önceki sene kayıt olan öğrenci sayısına 5 eklenerek belirlenecek .

Üniversitelere gönderilen yazıda kararın, kurumların gerçekçi planlama yapabilmesi için alındığını belirtildi.

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