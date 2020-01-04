YÖK'ten vakıf üniversitelerinin kontenjanları için yeni düzenleme

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), vakıf üniversitelerinin kontenjanlarıyla ilgili yeni bir adım attı.

Yükseköğretim Kurulu vakıf üniversitelerine yeni bir kontenjan sınırlaması daha getirdi. Ar-Ge ve öğretim üyesi yetiştirmede belirli kriterleri karşılamayanların kontenjanları kısıtlanmıştı. Yeni alınan bir kararla bir bölüme kaç kontenjan açılacağı, bir önceki yıl kayıt olan öğrenci sayısına göre belirlenecek.

YÖK'ün aldığı yeni karara göre bir programın kontenjanı bir önceki sene kayıt olan öğrenci sayısına 5 eklenerek belirlenecek .



Üniversitelere gönderilen yazıda kararın, kurumların gerçekçi planlama yapabilmesi için alındığını belirtildi.



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