YÖK'ten yapay zeka atağı! 50 üniversitede daha açılacak

İstanbul'da düzenlenen "2030'a Doğru Yükseköğretim Vizyonu Toplantısı"na katılan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, yükseköğretimde Türkiye'nin yapay zeka temelli programlara en hızlı reaksiyon veren ülkelerden olduğunu vurguladı.



Stanford Üniversitesinin her yıl düzenli olarak yayımladığı indekste yükseköğretimde yapay zeka temelli programları yükseköğretime en hızlı adapte eden üç ülkeden birisinin Türkiye olarak anıldığını aktaran Özvar, şu ifadeleri kullandı:



"Bu sene 20 üniversitemizde, 70'i aşkın yapay zeka ve dijital temelli program açtık. Tam doluluk oranı ile bu yıl bu programlar hizmet vermeye başladı. Bu sene 50 üniversitemizde daha dijital ve yapay zeka tabanlı programlar açacağız. 20 üniversitemizde eğitim öğretime bu yıl başlanmıştı. Böylece dijital ve yapay zeka tabanlı program açan üniversite sayısını 70'e çıkartmış olacağız."



YÖKDİL geç başvuru tarihi: YÖKDİL 2025/1 geç başvuruları ne zaman? Haberi Görüntüle

"YAPAY ZEKA PROGRAMLARININ SAYISI ARTMAYA DEVAM EDECEK"



Erol Özvar, yeni açılan programlarla programların dönüşümünü zamana yaymak ve istihdama duyarlılığı azalan programlar yerine bu yeni programları ikame etmek istediklerini belirtti.



Bunun Türk yükseköğretimin en önemli projelerinden bir tanesi olacağı değerlendirmesinde bulunan Özvar, "Ülkemizin dijital beceri açığının kapatılmasında önemli rol oynayacağına inandığımız bu programların sayısını, kalite standartlarını düşürmeden önümüzdeki yıllarda artırmaya devam edeceğiz. Ayrıca meslek yüksekokullarımızı ve programlarını da gözden geçirdiğimizi sizlerle paylaşmak isterim. Siber güvenlik meslek yüksekokulu programları, son birkaç yıl içerisinde en başarılı meslek yüksekokulları sıralamasında belki birinci geliyor şu anda." açıklamasında bulundu.



Beşincisi düzenlenen "2030'a Doğru Yükseköğretim Vizyonu Toplantısı" gerçekleştirildi.